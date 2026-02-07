Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Argentinos Juniors

El equipo de Gustavo Costas todavía no pudo sumar en lo que va del año y ocupa los últimos puestos de la Zona B. A este presente adverso se le agregó la salida de Juan Nardoni al fútbol brasileño, una baja sensible en el mediocampo. En el plano futbolístico, Racing aún no logra encontrar equilibrio: apuesta a un juego directo que contrasta con las características más asociativas de sus refuerzos, Matko Miljevic y Valentín Carboni.