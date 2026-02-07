Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing - Argentinos Juniors por el Torneo Apertura.
Este sábado desde las 18, Racing y Argentinos Juniors se enfrentarán en el Estadio Presidente Perón por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que encuentra a ambos equipos atravesando realidades distintas pero con urgencias claras. La Academia llega presionada por los resultados, mientras que el Bicho busca traducir su buen juego en goles.
El equipo de Gustavo Costas todavía no pudo sumar en lo que va del año y ocupa los últimos puestos de la Zona B. A este presente adverso se le agregó la salida de Juan Nardoni al fútbol brasileño, una baja sensible en el mediocampo. En el plano futbolístico, Racing aún no logra encontrar equilibrio: apuesta a un juego directo que contrasta con las características más asociativas de sus refuerzos, Matko Miljevic y Valentín Carboni.
La última derrota ante Tigre por 3 a 1 en Victoria profundizó las dudas y abrió un nuevo foco de preocupación en Avellaneda. El estado del campo de juego del Cilindro quedó bajo la lupa tras el encuentro frente a Rosario Central y, en las próximas horas, un veedor de la Liga Profesional evaluará el césped, lo que incluso podría derivar en la pérdida de la localía.
Posibles formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo o Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez; Matko Miljevic, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Claudio Bravo; Federico Fattori, Emiliano Viveros, Lautaro Giaccone; Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Racing vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
