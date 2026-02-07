Sobre la hora y con un golazo, Aldosivi le igualó 1-1 a Rosario Central, por el Torneo Apertura
El Canalla lo ganaba en el Minella casi desde el arranque, pero a 3 minutos del final llegó el agónico empate definitivo.
El Estadio José María Minella fue escenario del cruce entre Aldosivi y Rosario Central, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, que terminó en empate, 1-1, de forma agónica.
El encuentro enfrentaba a dos equipos que buscan afirmarse en la Zona B y acercarse a los puestos de protagonismo. El "Canalla" lo ganaba antes de los 5 minutos por el gol de Ovando, pero a 3 del final apareció Nicolás Cordero para poner cifras definitivas.
El conjunto marplatense, dirigido por Guillermo Farré, llegaba con la necesidad de levantar cabeza. Con tres partidos disputados, Aldosivi se ubicaba en el puesto 13 de su zona y sabía que sumar en casa era clave para recortar distancia con el líder, Independiente Rivadavia.
Del otro lado estaba el Rosario Central de Jorge Almirón, que ocupaba la séptima posición y se encontraba a cinco unidades de la cima. El Canalla viajó a Mar del Plata con la misión de llevarse los tres puntos y seguir prendido en la pelea, en un duelo que promete intensidad.
Los goles de Aldosivi vs. Rosario Central
Ovando puso el 1-0 para Rosario Central:
El golazo de Cordero para el 1-1 definitivo en Mar del Plata:
Formaciones de Aldosivi vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Natanael Guzmán; Junior Arias y Alejandro Villarreal. DT: Guillermo Farré.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
