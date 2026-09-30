Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional

El amistoso será, además, el primero de esta fecha FIFA para la Selección nacional, que permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. Luego de este encuentro, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.