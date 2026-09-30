Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional.
La Selección Argentina y Bolivia se miden este miércoles por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será televisado por Telefe y TyC Sports y marcará el regreso de la "Albiceleste" después de su participación en el Mundial.
Sin Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni presenta una convocatoria con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo. Si bien Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar esta ventana internacional, jugará solamente ante Benín, en lo que será su despedida del seleccionado nacional.
Del otro lado está Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La selección dirigida por Óscar Villegas llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.
El amistoso será, además, el primero de esta fecha FIFA para la Selección nacional, que permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. Luego de este encuentro, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.
Formaciones de Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil; Fernando Nava. DT: Óscar Villegas.
Cómo ver EN VIVO Argentina vs. Bolivia
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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