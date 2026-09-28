Cómo llega Bolivia para enfrentar a la Selección Argentina este miércoles

Scaloni empieza a delinear el once que enfrentará a Bolivia.

El segundo compromiso será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. Será la primera vez que ambas selecciones mayores se enfrenten, aunque existe un antecedente en el Mundial Sub-17 de 2001, cuando el conjunto africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.