Cómo llega Bolivia para enfrentar a la Selección Argentina este miércoles
El seleccionado comandado por Óscar Villegas, que quedó eliminado en el repechaje del Mundial 2026, viene de perder frente a Paraguay en Estados Unidos.
La Selección Argentina y Bolivia juegan este miércoles, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes, por un nuevo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.
El seleccionado dirigido por Óscar Villegas llega a este duelo después de perder 2-0 frente a Paraguay el último domingo en Washington. La "Albirroja" aprovechó su jerarquía y se impuso con dos goles de Miguel Almirón, mientras que el conjunto boliviano no pudo descontar pese a haber tenido un penal a su favor, ejecutado por Miguel Terceros.
La "Verde" tampoco pudo conseguir la clasificación al Mundial 2026: terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas y accedió al repechaje intercontinental, donde venció a Surinam y avanzó a la final ante Irak. En esa instancia perdió 2-1 y quedó eliminada, por lo que acumula 32 años sin disputar una Copa del Mundo.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta Fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El segundo compromiso será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. Será la primera vez que ambas selecciones mayores se enfrenten, aunque existe un antecedente en el Mundial Sub-17 de 2001, cuando el conjunto africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.
El cierre de la Fecha FIFA será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín. Ese encuentro tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina. Si bien el capitán fue convocado para esta ventana, solo participará del último encuentro.
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