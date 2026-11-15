Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Italia por la Nations League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Bélgica vs. Italia por la UEFA Nations League.
Bélgica recibe a Italia este domingo, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Rey Balduino de Bruselas, por la sexta y última fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El partido contará con transmisión de Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia.
El seleccionado belga llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 2-1 frente a Turquía, en condición de visitante. Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, Bélgica, que suma nueve unidades hasta el momento, necesita volver a ganar, ya que una victoria le permitirá sellar su boleto a la próxima instancia.
Por su parte, los dirigidos por Roberto Mancini derrotaron 3-1 a Francia en el estadio Giuseppe Meazza, con un doblete de Francesco Pio Esposito y otro tanto de Davide Frattesi. De esta manera, Italia alcanzó las 10 unidades y comparte el liderazgo del grupo con los "Galos", aunque se ubica por delante por una mejor diferencia de gol. Por este motivo, una victoria en Bruselas le permitirá asegurar el primer puesto de la zona.
Formaciones de Bélgica vs. Italia por la Nations League
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Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Romeo Lavia, Kevin De Bruyne; Diego Moreira, Charles De Ketelaere y Jérémy Doku. DT: Mark van Bommel.
Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Davide Frattesi; Tommaso Baldanzi o Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito y Nicolò Cambiaghi. DT: Roberto Mancini.
Cómo ver en vivo Bélgica vs. Italia
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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