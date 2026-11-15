Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Italia por la Nations League

Por su parte, los dirigidos por Roberto Mancini derrotaron 3-1 a Francia en el estadio Giuseppe Meazza, con un doblete de Francesco Pio Esposito y otro tanto de Davide Frattesi. De esta manera, Italia alcanzó las 10 unidades y comparte el liderazgo del grupo con los "Galos", aunque se ubica por delante por una mejor diferencia de gol. Por este motivo, una victoria en Bruselas le permitirá asegurar el primer puesto de la zona.