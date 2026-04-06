Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el inicio de la jornada del lunes, Argentinos Juniors se enfrentará a Banfield desde las 19.00 en el estadio Diego Armando Maradona.
El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega en un momento de recuperación luego de un inicio de temporada complicado. Un punto de inflexión fue el triunfo en el clásico ante Platense, que marcó un cambio de dinámica. Desde entonces, el equipo encadenó tres victorias consecutivas, incluida la última ante Aldosivi en Mar del Plata.
Por su parte, el Taladro atraviesa un escenario más complejo. Sabe que no tiene mucho margen de error si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación. La necesidad de sumar es urgente y cada partido adquiere carácter decisivo en este tramo del torneo.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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