Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield

El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega en un momento de recuperación luego de un inicio de temporada complicado. Un punto de inflexión fue el triunfo en el clásico ante Platense, que marcó un cambio de dinámica. Desde entonces, el equipo encadenó tres victorias consecutivas, incluida la última ante Aldosivi en Mar del Plata.