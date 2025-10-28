Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025.
En el encuentro de vuelta de la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025, Atlético Mineiro e Independiente del Valle se verán las caras este martes a las 21:30 en el moderno Arena MRV de Belo Horizonte. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 registrado en Ecuador.
El conjunto brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, viene de conseguir un triunfo ajustado en el Brasileirao frente a Ceará, con gol de Alan Franco. Sin embargo, su rendimiento en el torneo local ha sido irregular: ocupa posiciones bajas en la tabla y ve en esta copa la gran oportunidad de redimirse y volver a la élite continental. El Galo apostará por su once titular completo, sin rotaciones, en busca de capitalizar la localía y el apoyo de su público para sellar el pase a la final.
Del otro lado estará Independiente del Valle, el club ecuatoriano que se ganó a pulso su fama de matagigantes en los últimos años. Dirigido por Javier Rabanal, el conjunto de Sangolquí llega descansado, ya que su encuentro ante Liga de Quito por el torneo local fue postergado para enfocarse plenamente en este cruce decisivo. Los ecuatorianos lideran con autoridad el hexagonal final de su campeonato y quieren repetir la gesta que ya lograron en 2019 y 2022, cuando se metieron en la definición de la Sudamericana.
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: probables formaciones
- Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony. DT: Jorge Sampaoli.
- Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcivar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
La televisación estará a cargo de ESPN y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
