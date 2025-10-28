Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

Del otro lado estará Independiente del Valle, el club ecuatoriano que se ganó a pulso su fama de matagigantes en los últimos años. Dirigido por Javier Rabanal, el conjunto de Sangolquí llega descansado, ya que su encuentro ante Liga de Quito por el torneo local fue postergado para enfocarse plenamente en este cruce decisivo. Los ecuatorianos lideran con autoridad el hexagonal final de su campeonato y quieren repetir la gesta que ya lograron en 2019 y 2022, cuando se metieron en la definición de la Sudamericana.