Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horario y TV
El Galo buscará aprovechar la fortaleza del Arena MRV para meterse en la definición, mientras que el Matagigantes intentará otra hazaña continental.
Atlético Mineiro e Independiente del Valle se verán las caras este martes a las 21:30 en el moderno Arena MRV de Belo Horizonte, en el encuentro de vuelta de la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 registrado en Ecuador, y ambos equipos saben que noventa minutos los separan de la gran final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.
El conjunto brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, viene de conseguir un triunfo ajustado en el Brasileirao frente a Ceará, con gol de Alan Franco. Sin embargo, su rendimiento en el torneo local ha sido irregular: ocupa posiciones bajas en la tabla y ve en esta copa la gran oportunidad de redimirse y volver a la élite continental. El Galo apostará por su once titular completo, sin rotaciones, en busca de capitalizar la localía y el apoyo de su público para sellar el pase a la final.
Del otro lado estará Independiente del Valle, el club ecuatoriano que se ganó a pulso su fama de matagigantes en los últimos años. Dirigido por Javier Rabanal, el conjunto de Sangolquí llega descansado, ya que su encuentro ante Liga de Quito por el torneo local fue postergado para enfocarse plenamente en este cruce decisivo. Los ecuatorianos lideran con autoridad el hexagonal final de su campeonato y quieren repetir la gesta que ya lograron en 2019 y 2022, cuando se metieron en la definición de la Sudamericana.
El encuentro promete ser de alto voltaje: el local intentará imponer su ritmo con figuras como Hulk, Paulinho y Guilherme Arana, mientras que el Negriazul apostará a la solidez táctica, las transiciones rápidas y la experiencia de jugadores como Kendry Páez y Michael Hoyos. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, el finalista se definirá por penales.
La expectativa en Belo Horizonte es enorme, y el ganador no solo obtendrá el pase a la final, sino también el impulso anímico que puede cambiarle la temporada.
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: probables formaciones
- Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony. DT: Jorge Sampaoli.
- Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcivar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Arena MRV.
- Árbitro: Esteban Ostojich.
- VAR: Christian Ferreyra.
- TV: ESPN y DSports.
