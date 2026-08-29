Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
La séptima fecha del Torneo Clausura vivirá este sábado un atractivo cruce en la Zona B. Atlético Tucumán y Belgrano de Córdoba se enfrentarán desde las 21:30 en el estadio Monumental José Fierro, con la televisación en directo de TNT Sports.
Las acciones arbitrales estarán comandadas por Sebastián Martínez como juez principal, secundado por los asistentes Erik Grunmann y Mario Bardina, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
El "Decano" transita un momento de solidez: suma 9 puntos en el certamen y encadena tres presentaciones sin caídas. En la jornada previa igualó sin goles frente a Instituto en condición de local, tras haber superado por la mínima (1-0) a Estudiantes de Río Cuarto. Con el horizonte copero despejado —durante la semana se confirmó que enfrentará a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina—, los tucumanos intentarán hacerse fuertes ante su gente.
Del otro lado, el "Pirata" cordobés se presenta con 10 unidades, pero con la imperiosa necesidad de cambiar el chip tras sufrir dos traspiés consecutivos. Los dirigidos por Juan Cruz Real cayeron 2-1 ante Racing (resultado que significó su eliminación de la Copa Argentina) y vienen de tropezar por el mismo marcador (2-1) frente a Defensa y Justicia en el torneo local.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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