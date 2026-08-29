Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Belgrano

El "Decano" transita un momento de solidez: suma 9 puntos en el certamen y encadena tres presentaciones sin caídas. En la jornada previa igualó sin goles frente a Instituto en condición de local, tras haber superado por la mínima (1-0) a Estudiantes de Río Cuarto. Con el horizonte copero despejado —durante la semana se confirmó que enfrentará a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina—, los tucumanos intentarán hacerse fuertes ante su gente.