Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucuman vs. River

River, con un equipo alternativo, visitará a Atlético Tucumán este sábado desde las 21.15, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, tras el traspié como local ante Palmeiras en la Copa Libertadores. A pesar de que la prioridad está puesta en la revancha en Brasil, el Millonario intentará mantenerse al frente del Grupo B en el plano local.