Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucuman vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2025.
River, con un equipo alternativo, visitará a Atlético Tucumán este sábado desde las 21.15, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, tras el traspié como local ante Palmeiras en la Copa Libertadores. A pesar de que la prioridad está puesta en la revancha en Brasil, el Millonario intentará mantenerse al frente del Grupo B en el plano local.
El 1-2 del martes frente al Verdao sorprendió a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que padecieron durante todo el primer tiempo y recién sobre el final encontraron un respiro con el descuento de Lucas Martínez Quarta. La serie quedó complicada y, considerando que el torneo continental es el objetivo principal, el técnico no pondrá en riesgo a sus titulares en el Monumental José Fierro.
Con escasos días de recuperación y la atención puesta en el compromiso del próximo miércoles, Gallardo planea alinear un once completamente suplente en Tucumán. Aunque no puede descuidar la pelea en el Torneo Clausura, cuenta con una ventaja de dos puntos sobre Deportivo Riestra en la cima, lo que le permite rotar el plantel y enfocarse en la Libertadores.
Atlético Tucumán vs. River: formaciones
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario