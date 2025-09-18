Fecha confirmada: cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina
Con el morbo puesto en Maxi Salas, el clásico para definir al último semifinalista tiene fecha confirmada. Los detalles.
River y Racing ya tienen fecha confirmada para su duelo pendiente por los cuartos de final de la Copa Argentina, juego que definirá al último de los cuatro equipos semifinalistas del certamen y que, entre que es un clásico y el morbo por Maxi Salas, viene generando muchas expectativas.
El encuentro, que enfrentará a dos de los equipos más grandes del fútbol argentino, tuvo que ser postergado debido a sus compromisos en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ganador de este cruce se enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales del torneo; mientras que del otro lado chocarán Argentinos Juniors vs Belgrano.
El partido entre el "Millonario" y la "Academia" promete ser un duelo muy parejo. River, que llegó a esta instancia tras sufrir para ganarle a Unión por penales, se encuentra en una difícil situación en la Copa Libertadores, ya que viene de caer 2-1 con Palmeiras en su casa; mientras que Racing llega con el ánimo en alto luego de su victoria 1-0 ante Vélez en la ida del certamen continental.
De todos modos, ambos equipos conocerán sus respectivos destinos en la Libertadores la próxima semana, tras los partidos de vuelta en el Cilindro y en el Allianz Parque, respectivamente.
Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina
El partido, que definirá al último semifinalista, se jugará el próximo jueves 2 de octubre, aunque aún no se ha confirmado el horario ni el estadio.
La fecha del encuentro generó un conflicto en la previa, ya que River quería jugar en octubre, mientras que Racing prefería jugar en la fecha FIFA, para cortar con el frenesí del calendario. Sin embargo, esta opción habría privado al "Millonario" de contar con muchos de sus jugadores, por lo que la organización decidió priorizar que ambos equipos tengan a sus figuras disponibles.
El partido tiene un condimento especial por la reciente salida de Maxi Salas de la "Academia", envuelto en un conflicto con la dirigencia, para sumarse a River.
