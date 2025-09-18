Fecha confirmada: cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina

Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina

El partido, que definirá al último semifinalista, se jugará el próximo jueves 2 de octubre, aunque aún no se ha confirmado el horario ni el estadio.

La fecha del encuentro generó un conflicto en la previa, ya que River quería jugar en octubre, mientras que Racing prefería jugar en la fecha FIFA, para cortar con el frenesí del calendario. Sin embargo, esta opción habría privado al "Millonario" de contar con muchos de sus jugadores, por lo que la organización decidió priorizar que ambos equipos tengan a sus figuras disponibles.

El partido tiene un condimento especial por la reciente salida de Maxi Salas de la "Academia", envuelto en un conflicto con la dirigencia, para sumarse a River.

Maxi Salas River