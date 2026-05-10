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Rosario Central vs. Independiente, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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El Canalla y el Rojo se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del campeonato: todos los detalles del encuentro.

Rosario Central vs. Independiente, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Rosario Central y Independiente se enfrentarán este domingo, desde las 15:00, por Argentina - Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito y es uno de los que más expectativas genera.

Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del primer tiempo, apareció adentro del área y abrió el marcador:

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Tremendo golazo de Ángel Di María para el 1-1:

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Rosario Central vs. Independiente, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Rosario Central vs. Independiente, por el Torneo Apertura: formaciones del encuentro

Rosario Central vs. Independiente, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:

  • Canales 123 de Flow.
  • Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
  • Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

El partido, con el Pack Fútbol contratado previamente, podrá seguirse mediante las plataformas de Flow, D GO y Telecentro Play.

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