Rosario Central vs. Independiente, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Canalla y el Rojo se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del campeonato: todos los detalles del encuentro.
Rosario Central y Independiente se enfrentarán este domingo, desde las 15:00, por Argentina - Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito y es uno de los que más expectativas genera.
Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del primer tiempo, apareció adentro del área y abrió el marcador:
Tremendo golazo de Ángel Di María para el 1-1:
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Rosario Central vs. Independiente, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
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