Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs Talleres por el Torneo Apertura

Talleres también arriba al duelo con buen ánimo tras el triunfo frente a Instituto. El equipo dirigido por Carlos Tevez se impuso en un partido muy disputado y logró sumar tres puntos clave para mantenerse en los puestos de clasificación. Tras ese encuentro, el entrenador dejó en claro la importancia de la actitud en este tipo de partidos. “En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”, sostuvo el DT luego de la victoria ante la Gloria.