Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs Talleres por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs Talleres por el Torneo Apertura.
Belgrano y Talleres se enfrentan este domingo desde las 17.30 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Pirata llega como líder de la Zona B y quiere sostener la cima, mientras que la T busca sumar en el clásico cordobés para seguir en zona de clasificación.
El equipo local llega al clásico con el impulso de una victoria importante en Río Cuarto. Los dirigidos por Ricardo Zielinski se impusieron gracias al solitario gol de Francisco González Metilli, un triunfo que le permitió trepar a lo más alto de la Zona B y sumar confianza en el torneo.
El Pirata debió atravesar un partido exigente, con varias rotaciones producto de lesiones y momentos de sufrimiento durante el desarrollo del juego. Aun así, logró sostener la ventaja y quedarse con tres puntos que resultaron fundamentales en la pelea por los primeros lugares. En ese contexto, el equipo cordobés buscará hacerse fuerte nuevamente en el Estadio Julio César Villagra. Con Franco Vázquez como uno de los generadores de juego y con la posible vuelta de Lucas Zelarayán en el horizonte, Belgrano intentará quedarse con el clásico.
Talleres también arriba al duelo con buen ánimo tras el triunfo frente a Instituto. El equipo dirigido por Carlos Tevez se impuso en un partido muy disputado y logró sumar tres puntos clave para mantenerse en los puestos de clasificación. Tras ese encuentro, el entrenador dejó en claro la importancia de la actitud en este tipo de partidos. “En los clásicos no hay formas, hay que pelearlos y lucharlos, después habrá tiempo de corregir”, sostuvo el DT luego de la victoria ante la Gloria.
En ese compromiso, Talleres apostó por una línea de cinco defensores para reforzar una estructura que venía mostrando algunas falencias. El esquema respondió bien ante la presión del rival y podría repetirse para enfrentar a Belgrano en otro duelo de alto voltaje.
Probables formaciones del encuentro entre Belgrano y Talleres
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Belgrano vs Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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