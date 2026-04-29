Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal

El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina y se televisa por ESPN y Fox Sports. Además, podrá seguirse a través de la plataforma Disney+.

Formaciones de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y Fox Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.

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