Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético de Madrid vs. Arsenal por las semifinales de la Champions League.
El Atlético de Madrid y el Arsenal abren este miércoles su serie de semifinales de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano de España, en un choque de potencias que definirá quién se acerca más a la gran final europea.
El equipo de Simeone es la cara de la resiliencia. Eliminó al Barça con un global de 3-2 gracias al aporte goleador de Lookman. Sin embargo, llega golpeado por la irregularidad local y la reciente pérdida de la Copa del Rey.
El encuentro, además, contará con presencia albiceleste por la titularidad confirmada para Molina, Giuliano Simeone y "La Araña" Julián Álvarez. Thiago Almada y Juan Musso esperarán en el banco.
Los "Gunners" son la otra cara de la moneda. Protagonistas absolutos de la Premier League, llegan con el ritmo competitivo al máximo. Aunque sufrieron para eliminar al Sporting de Lisboa en cuartos (1-0 global con gol de Havertz), su solidez defensiva es su mayor carta de presentación.
El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina y se televisa por ESPN y Fox Sports. Además, podrá seguirse a través de la plataforma Disney+.
Formaciones de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y Fox Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.
Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
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