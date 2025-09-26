Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Tigre

El Ferroviario llega tras un valioso empate 2-2 en La Bombonera ante Boca, que se sumó a un pequeño bajón en los últimos compromisos, ya que también perdió ante Vélez en la Supercopa Argentina. Pese a no ganar en los últimos tres encuentros, el buen arranque del certamen le permite ubicarse en la quinta posición de la Zona A con 14 puntos, dentro de los puestos de clasificación.