Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025.
En un partido correspondiente al Torneo Clausura 2025 que promete ser decisivo en la lucha por acceder a la próxima fase, Central Córdoba y Tigre se medirán este viernes a partir de las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero
El Ferroviario llega tras un valioso empate 2-2 en La Bombonera ante Boca, que se sumó a un pequeño bajón en los últimos compromisos, ya que también perdió ante Vélez en la Supercopa Argentina. Pese a no ganar en los últimos tres encuentros, el buen arranque del certamen le permite ubicarse en la quinta posición de la Zona A con 14 puntos, dentro de los puestos de clasificación.
Tigre, en tanto, cortó una racha negativa al vencer 2-0 a Aldosivi como local en la fecha pasada. Los dirigidos por Diego Dabove suman 12 puntos y se encuentran novenos, igualados con Defensa y Justicia, aunque fuera de los puestos de playoffs por diferencia de gol.
Central Córdoba vs. Tigre: probables formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
