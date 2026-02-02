Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Estudiantes

El conjunto de Florencio Varela, conducido por Mariano Soso, transita un buen arranque de torneo y se ubica sexto en la Zona A, a solo tres puntos del líder. En sus primeras presentaciones mostró orden y firmeza defensiva: venció por la mínima a Deportivo Riestra y luego igualó sin goles frente a Aldosivi, con apenas un tanto recibido en lo que va del campeonato.