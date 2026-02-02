Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Estudiantes por el Torneo Apertura.
Este lunes 2 de febrero, a partir de las 19:45, Defensa y Justicia será local ante Estudiantes de La Plata en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro promete intensidad y buen juego, con dos equipos que comenzaron el certamen de manera sólida.
El conjunto de Florencio Varela, conducido por Mariano Soso, transita un buen arranque de torneo y se ubica sexto en la Zona A, a solo tres puntos del líder. En sus primeras presentaciones mostró orden y firmeza defensiva: venció por la mínima a Deportivo Riestra y luego igualó sin goles frente a Aldosivi, con apenas un tanto recibido en lo que va del campeonato.
Del otro lado, Estudiantes llega un escalón más arriba en la tabla y también a corta distancia de la cima. El equipo de Eduardo Domínguez atraviesa un momento positivo tras un triunfo resonante ante Boca por 2 a 1 y un empate trabajado frente a Independiente. Con confianza y jerarquía, el Pincha buscará sumar en una cancha siempre exigente.
Con realidades similares y aspiraciones altas, el duelo en Varela asoma como una prueba importante para ambos, en una etapa temprana del torneo que ya empieza a marcar candidatos.
Formaciones de Defensa y Justicia vs Estudiantes
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta y Juan Miritello o Agustin Hausch.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez o Facundo Rodríguez, Eros Mancuso; Gabriel Neves o Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Brian Aguirre o Facundo Farías; Adolfo Gaich.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
