Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura.
En un duelo de realidades opuestas, Tigre y Racing chocan este lunes en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Pablo Echavarría. Se podrá ver por ESPN Premium.
El "Matador" llega a esta jornada manteniendo su condición de invicto tras rescatar un empate 1-1 en su visita a Belgrano de Córdoba, resultado que se suma a la sólida victoria por 2-0 conseguida frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estreno.
Por el contrario, la "Academia" atraviesa un presente turbulento tras un arranque de temporada sin puntos, producto de las derrotas consecutivas ante Gimnasia (2-1) y Rosario Central (1-2). "Cuando andás en estas rachas, hay que salir lo antes posible", reconoció con preocupación Gustavo Costas, quien busca soluciones inmediatas para revertir el flojo rendimiento del equipo.
Formaciones de Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
