Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Lobo" logró recuperarse tras caer ante River, y de local logró un buen triunfo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso este lunes 3-1 ante Aldosivi en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
El equipo platense logró volver al triunfo tras perder con River, mientras que el conjunto marplatense sigue sin lograr su primera victoria, ya que venía de dos empates consecutivos.
Como contra Racing, el local se puso en ventaja con un golazo espectacular de Nicolás Barros Schelotto, mientras que el "Tiburón" igualó transitoriamente con el tanto de Gino de penal. En el complemento, ya cerca del final, Auzmendi, a 9 del cierre, y Torres, a cinco y de penal, pusieron cifras definitivas.
El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto venía de caer 2-0 frente al "Millonario" en el Monumental, en un partido en el que sufrió el doblete de Juan Fernando Quintero. En el debut del Torneo Apertura, Gimnasia había conseguido un valioso triunfo por 2-1 ante Racing en el Bosque.
Aldosivi, por su parte, tuvo un arranque sin goles en el campeonato. El Tiburón empató 0-0 frente a Defensa y Justicia y repitió el resultado ante Barracas Central, ambos encuentros disputados en Mar del Plata. El equipo de Guillermo Farré buscará sumar de a tres por primera vez en el certamen.
Golazo de Nicolás Barros Schelotto para el 1-0
Formaciones del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi
- Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Aldosivi de Mar del Plata: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.
Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026
- Hora: 17:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
