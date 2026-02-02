Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura.
En el marco de la continuidad de la jornada, Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi se enfrentan este lunes por un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Juan Pafundi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Gimnasia llega a este compromiso con la necesidad de recuperar la solidez tras el traspié sufrido el pasado miércoles en el Monumental, donde cayó 2-0 ante River por un doblete de Juan Fernando Quintero.
En la vereda opuesta aparece Aldosivi, que arriba a La Plata con una curiosa estadística en el inicio del Apertura: el conjunto marplatense empató 0-0 sus dos presentaciones previas, primero ante Defensa y Justicia y luego frente a Barracas Central.
Formaciones de Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026
Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
