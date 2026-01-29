Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú

Maipú, por su parte, llegará al encuentro sin rodaje oficial en 2026, ya que su debut en la Primera Nacional será recién el sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario. El duelo ante Riestra será su primer compromiso competitivo del año. Para esta temporada, el DT Alexis Matteo sumó varios refuerzos al plantel mendocino: los arqueros Agustín Pavón y Luciano Peraggini; el defensor Nicolás Sánchez; los volantes Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero y Mateo Ortale; y los delanteros Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone.