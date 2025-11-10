Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
Por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025 y en el marco de la Zona B, Deportivo Riestra e Independiente se medirán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza.
El equipo dirigido por Gustavo Benítez continúa sorprendiendo a propios y extraños. Pese a haber cortado una racha de nueve encuentros invicto tras caer con San Lorenzo, mantiene un impresionante registro como local: acumula 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza, con 15 triunfos y 12 empates desde mayo de 2024. El Malevo, además, ya tiene su lugar asegurado en los playoffs del torneo, pero apunta más alto.
Del otro lado, Independiente llega con urgencias. El elenco conducido por Gustavo Quinteros logró despertar en las últimas semanas con dos goleadas consecutivas ante Platense y Atlético Tucumán, encuentros en los que marcó seis goles, los mismos que había convertido en las doce fechas anteriores. Sin embargo, la reacción parece haber llegado tarde: el Rojo está casi fuera de los puestos de clasificación.
Riestra vs. Independiente: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Riestra vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
