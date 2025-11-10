Detuvieron en la cancha a un hincha de Deportivo Riestra que estaba prófugo por abuso sexual
La Policía de la Ciudad concretó la detención de un hombre paraguayo de 34 años con pedido de captura por un delito grave contra una menor.
Un operativo de control en las inmediaciones del estadio Guillermo Laza de Villa Soldati, donde Deportivo Riestra cayó ante Independiente por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025, resultó en la detención de un prófugo de la Justicia, acusado de abuso sexual.
De esta manera, la Policía de la Ciudad identificó y capturó a un hombre de 34 años, hincha del "Malevo", quien quedó detenido.
Al verificar la identidad del imputado de nacionalidad paraguaya, se constató que poseía un pedido de captura vigente por el grave delito de abuso sexual agravado contra una menor. La orden había sido emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2.
Esta detención se enmarca en la efectividad del programa Tribuna Segura, que ha logrado interceptar a delincuentes que asisten a eventos deportivos.
En lo que va del año (enero a mediados de noviembre de 2025), el programa permitió la detención de 46 prófugos de la Justicia en más de 300 partidos disputados en la Ciudad, con causas que van desde homicidio y narcotráfico hasta robo y abuso sexual.
Detuvieron al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en pleno partido
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó la detención del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que le arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido frente a Vélez Sarsfield.
El agresor fue identificado como Franco Suárez, de La Plata, y quedó aprehendido tras un operativo conjunto entre la Aprevide y la Policía Bonaerense, que logró individualizarlo a través de las cámaras del estadio. Al momento de su detención, el hombre llevaba una bengala en su poder.
El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, poco después del gol de Marcelo "Chelo" Torres que puso en ventaja al Lobo. Desde la tribuna local, fue lanzado un martillo que impactó en el césped, rebotó y golpeo en la cara al aárbitro del encuentro.
