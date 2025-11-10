Detuvieron en la cancha a un hincha de Deportivo Riestra que estaba prófugo por abuso sexual

hincha riestra

Detuvieron al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en pleno partido

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó la detención del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que le arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido frente a Vélez Sarsfield.

El agresor fue identificado como Franco Suárez, de La Plata, y quedó aprehendido tras un operativo conjunto entre la Aprevide y la Policía Bonaerense, que logró individualizarlo a través de las cámaras del estadio. Al momento de su detención, el hombre llevaba una bengala en su poder.

El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, poco después del gol de Marcelo "Chelo" Torres que puso en ventaja al Lobo. Desde la tribuna local, fue lanzado un martillo que impactó en el césped, rebotó y golpeo en la cara al aárbitro del encuentro.