San Lorenzo venció a Deportivo Riestra y se acerca a la cima de la Zona B
El Ciclón continúa sosteniendo sus aspiraciones de clasificación ante quien ahora quedó como escolta de Rosario Central, puntero de ese grupo.
San Lorenzo venció por 1-0 a Deportivo Riestra este viernes en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. De esta manera, el clásico del Bajo Flores dejó al Ciclón en quinto lugar en la tabla de posiciones y con todas las posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana.
En tanto, el Malevo quedó como escolta en la Zona B, donde Rosario Central es líder, y aún sueña con jugar la próxima Copa Libertadores.
El gol del triunfo estuvo en manos de Alexis Cuello, que convirtió a los 51 minutos del encuentro.
San Lorenzo vs. Riestra: resultado en vivo
Cómo llegaron San Lorenzo y Riestra a este duelo
El presente institucional del local continúa siendo turbulento. En los últimos días, el club recibió siete nuevas inhibiciones, acumulando un total de doce, mientras la situación dirigencial sigue en estado crítico tras la escandalosa salida del presidente Marcelo Moretti. Con el fondo suizo que había pedido la quiebra aun reclamando pagos y una Comisión Directiva que podría declarar la acefalía en breve, el equipo dirigido por Damián Ayude trata de mantenerse enfocado en lo futbolístico.
En la vereda de enfrente, el Malevo viene atravesando su mejor momento desde que llegó a Primera División. El equipo de Gustavo Benítez llegó invicto desde hace nueve fechas, combinando solidez defensiva y eficacia en ataque. Su objetivo inmediato es seguir sumando para asegurar la ventaja de localía en los playoffs y mantener vivo el anhelo de ingresar a la Libertadores.
San Lorenzo vs. Riestra: formaciones
San Lorenzo vs. Riestra: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario