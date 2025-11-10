Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Gustavo Benítez continúa sorprendiendo a propios y extraños. Pese a haber cortado una racha de nueve encuentros invicto tras caer con San Lorenzo, mantiene un impresionante registro como local: acumula 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza, con 15 triunfos y 12 empates desde mayo de 2024. Esa fortaleza en casa se convirtió en su sello y en la base de una campaña que lo tiene entre los protagonistas de la Zona A, algo impensado apenas dos años atrás.