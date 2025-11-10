Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Malevo, con los playoffs asegurados, sueña con clasificar a la Libertadores frente a un Rojo que depende de un milagro para mantenerse en carrera.
Deportivo Riestra e Independiente se medirán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro representa una encrucijada para ambos: el local quiere dar otro paso hacia un objetivo inédito como ingresar a la Copa Libertadores, mientras que el conjunto de Avellaneda llega al límite de sus posibilidades, necesitado de una victoria y de una combinación de resultados ajenos para seguir con vida en el campeonato.
El equipo dirigido por Gustavo Benítez continúa sorprendiendo a propios y extraños. Pese a haber cortado una racha de nueve encuentros invicto tras caer con San Lorenzo, mantiene un impresionante registro como local: acumula 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza, con 15 triunfos y 12 empates desde mayo de 2024. Esa fortaleza en casa se convirtió en su sello y en la base de una campaña que lo tiene entre los protagonistas de la Zona A, algo impensado apenas dos años atrás.
El Malevo, además, ya tiene su lugar asegurado en los playoffs del torneo, pero apunta más alto. Con la posibilidad de ingresar a la Libertadores por primera vez en su historia, cada punto vale oro. El empuje de su hinchada y la solidez táctica del equipo son las claves con las que sueña con seguir agrandando su gesta.
Del otro lado, Independiente llega con urgencias. El elenco conducido por Gustavo Quinteros logró despertar en las últimas semanas con dos goleadas consecutivas ante Platense y Atlético Tucumán, encuentros en los que marcó seis goles, los mismos que había convertido en las doce fechas anteriores. Sin embargo, la reacción parece haber llegado tarde: el Rojo está casi fuera de los puestos de clasificación y necesita ganar, además de esperar varios resultados favorables, para llegar con chances a la última jornada.
Deportivo Riestra vs. Independiente: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.
Riestra vs. Independiente: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports Premium.
