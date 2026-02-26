Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Huracán

El cruce en Río Cuarto aparece así como una oportunidad para ambos. E local necesita empezar a sumar para no complicarse desde temprano; la visita busca demostrar que puede sostener su crecimiento más allá del Ducó. Con realidades distintas pero urgencias compartidas, el partido promete tensión y un desarrollo cerrado.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán: probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino .

Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone. . Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs Huracán

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.