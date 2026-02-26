Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes (RC) vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Este jueves desde las 19:30, el Estadio Antonio Candini será escenario de un duelo determinante por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Huracán en un encuentro que enfrenta a dos equipos con necesidades diferentes pero atravesados por la misma presión: cambiar la inercia de un inicio de campeonato que dejó más dudas que certezas.
El conjunto cordobés todavía no logra afirmarse en su retorno a la máxima categoría. El salto de divisional expuso limitaciones y lo colocó rápidamente en una situación delicada. Con apenas un punto en lo que va del torneo y un solo gol convertido -ambos conseguidos fuera de casa-, el León del Imperio intenta encontrar respuestas en medio de una racha adversa. La reciente derrota 2-0 ante San Lorenzo profundizó la preocupación, no solo por el resultado sino también por el rendimiento colectivo.
La tabla de promedios comienza a transformarse en una amenaza temprana, algo que nadie imaginaba tan pronto. A eso se le suman complicaciones físicas en el plantel, con lesiones ligamentarias que afectaron la planificación, y un clima tenso alimentado por reclamos públicos de la dirigencia hacia los futbolistas. En ese contexto, el equipo buscará hacerse fuerte en su estadio y encontrar en su gente el impulso anímico necesario para comenzar a torcer el rumbo.
Huracán, en tanto, llega con sensaciones encontradas. En Parque Patricios aún se celebra el triunfo en el clásico frente a San Lorenzo, que extendió un invicto prolongado en el Ducó ante su histórico rival. Sin embargo, lejos de su estadio el Globo no logra imponerse. La igualdad sin goles frente a Riestra dejó en evidencia dificultades ofensivas y cierta falta de fluidez en el juego.
Diego Martínez sabe que necesita resultados fuera de casa para consolidar su proyecto. El equipo mantiene una buena racha reciente en términos generales, pero la asignatura pendiente es trasladar esa fortaleza al ámbito visitante. Además, se especula con la posible reaparición de Lucas Blondel, en lo que sería un nuevo reencuentro con el entrenador que ya lo dirigió anteriormente.
El cruce en Río Cuarto aparece así como una oportunidad para ambos. E local necesita empezar a sumar para no complicarse desde temprano; la visita busca demostrar que puede sostener su crecimiento más allá del Ducó. Con realidades distintas pero urgencias compartidas, el partido promete tensión y un desarrollo cerrado.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán: probables formaciones
- Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.
- Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) vs Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
