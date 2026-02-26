La reacción de Antonio Laje a la agresión de la Policía Federal a un camarógrafo: "Están locos"

"Parece estar esposado, ¿qué delito cometió? ¿Están locos? ¿Qué...? Pero aparte si vos pedís que se corran, ellos se corren. Tenés que correr los cables, los trípodes, no es que te materializás en otro lado. Facundo es quien está allí con remera roja, es nuestro cámara. Es la zona donde estaban los medios, no pueden haberlos confundido con manifestantes", lanzó claramente molesto.

Por su parte, Agustina, la cronista presente en el lugar desde los hechos, junto a Federico, contó que fue ayudada por diversos colegas y señaló que se quedó sola junto al trípode tras la detención de su compañero. "No me puedo acercar por el despliegue de policías que hicieron en la entrada de este estacionamiento. Se lo llevaron de una forma muy violenta, lo tiraron al piso, lo golpearon... Sólo estábamos trabajando", explicó claramente asustada por la situación.

"Está esposado y lastimado", agregó el conductor televisivo y una segunda persona sostiene que debería estar recibiendo algún tipo de atención médica."Pero es una cosa de locos... Fijate que están tapando todo", sumó indignado.

Y cerró: "Estamos viendo cómo asistían a Facundo, otros cámaras, otros periodistas, y aparece la policía y se lo lleva. Inentendible, eh".

El comunicacdo de SiPreBA por la detención del camarógrafo de A24

Tras la detención de Fcaundo desde el sindicato de presa repudiaron la represión en Congreso a Greenpeace y a la prensa. "El gobierno dice no odiar tanto a los periodistas y lo demuestra así. Exigimos su inmediata liberación. Además, denunciamos que el camarógrafo realiza sus tareas de manera tercerizada, a través de la empresa PergaminoTV, carece de seguridad social y cobertura para las tareas que realiza, entre otras cuestiones. ¡Basta de tercerización en América y de precarización en prensa!", expresaron en un comunicado.