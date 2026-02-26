Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Independiente Rivadavia

El contexto, entonces, convierte al cruce en mucho más que un partido de fecha regular: es una prueba de carácter para ambos. Con dos realidades en alza y aspiraciones concretas, el choque en Avellaneda promete ser uno de los puntos altos de la jornada.

Racing vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas .

Cómo ver en vivo Racing vs Independiente Rivadavia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.