Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata recibe a Newell’s Old Boys este lunes a las 19:00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la séptima jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports, mientras que Juan Pafundi será el árbitro principal con Sebastián Habib al frente del VAR.
El Pincha afronta este duelo con la urgencia de reponerse tras su reciente traspié frente a Sarmiento en Junín. Si bien en el ámbito local busca reencontrarse con el triunfo, el Pincha llega impulsado por su reciente clasificación en la Copa Argentina, donde eliminó a Barracas Central y sacó boleto para cruzarse con Platense en la siguiente fase.
Por su parte, la Lepra intenta romper la racha fuera de Rosario y ratificar su buen presente lejos de casa. Tras cosechar dos victorias consecutivas ante su gente, el equipo rosarino buscará sumar de a tres en La Plata para mantenerse firme en la tabla y llegar con el ánimo bien arriba de cara al esperado clásico frente a Rosario Central.
Formaciones de Estudiantes vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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