Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata recibe a Newell’s Old Boys este lunes a las 19:00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la séptima jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports, mientras que Juan Pafundi será el árbitro principal con Sebastián Habib al frente del VAR.