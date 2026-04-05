Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Huracán por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Huracán por el Torneo Apertura.
Este domingo, desde las 15:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo albergará una verdadera final anticipada por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Con el margen de error reducido al mínimo, Gimnasia y Huracán se enfrentan con un objetivo urgente: sumar de a tres para colarse en la zona de clasificación de la Zona B.
El conjunto platense llega en un momento delicado tras encadenar dos derrotas consecutivas. Su campaña refleja una irregularidad marcada (4 triunfos, 2 empates y 5 caídas), ubicándose en el 11° puesto con 14 unidades. Pese al bache, la paridad del certamen lo mantiene con vida: una victoria lo dejaría a las puertas del G-8, hoy liderado en su límite por Barracas Central.
Huracán llega en una situación estadística similar —14 puntos, aunque con mejor diferencia de gol— pero con un semblante distinto. El equipo de Parque Patricios viene de sellar su pase en la Copa Argentina tras vencer 2-1 a Olimpo, lo que le dio aire al ciclo técnico. Ahora, el desafío es trasladar esa efectividad al torneo local para no despedirse prematuramente de la pelea.
El que logre imponerse en el "Bosque" dormirá, al menos provisionalmente, entre los ocho mejores clasificados. Para ambos, los tres puntos representan mucho más que una simple victoria: es la última oportunidad de prenderse en la lucha por el título antes del cierre de la fase regular.
Probables formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Romero y Thaiel Peralta; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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