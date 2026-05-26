Los 26 de Lionel Scaloni: la reconversión europea que busca ganarse un lugar en el Mundial 2026
El jugador, con pasado en el fútbol de nuestro país, viene siendo uno de los mejores jugadores de Alemania y secude al entrenador de cara a la Copa del mundo.
A muy poco tiempo para el arranque del Mundial 2026, Lionel Scaloni empieza a definir la lista definitiva de 26 convocados. Si bien la base del plantel que viajará a Estados Unidos está prácticamente sellada, el entrenador de la Selección Argentina siempre se guarda una carta bajo la manga para resolver los últimos dilemas tácticos.
En esta oportunidad, todas las miradas de la gira previa apuntan a un nombre que viene haciendo ruido en el Viejo Continente: Nicolás Capaldo.
El exjugador de Boca, que todavía no tuvo su debut oficial con la Selección Mayor, se metió de lleno en la consideración del cuerpo técnico para los amistosos ante Honduras e Islandia gracias a un presente brillante y, sobre todo, a una transformación funcional que le cae como anillo al dedo a las necesidades de la Albiceleste.
Nicolás Capaldo: de "8" rendidor a capitán y polifuncional en Alemania
La carrera de Capaldo dio un vuelco rotundo desde su desembarco en el fútbol europeo. Aquel mediocampista de área a área que corría a todos en La Bombonera completó una notable maduración táctica en el Hamburgo. En la última temporada 2025/26, el pampeano no solo se consolidó como el portador de la cinta de capitán del histórico equipo alemán, sino que reconvirtió su juego por completo: se asentó firmemente en la línea defensiva, rindiendo en altísimo nivel tanto de defensor central como de lateral por la banda derecha.
El hueco en el lateral derecho y la polifuncionalidad que seduce a Lionel Scaloni
No es ningún secreto que el lateral derecho es uno de los puestos donde Scaloni busca alternativas de fierro. Con Gonzalo Montiel habiendo perdido algo de continuidad en el último tiempo, la aparición de un "bombero" defensivo es música para los oídos del DT de Pujato.
La inclusión de Capaldo en la lista XL para la gira previa responde a una necesidad estratégica:
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Polifuncionalidad extrema: En un torneo corto como el Mundial, llevar a un futbolista que te puede cubrir el lateral derecho, la zaga central y, en caso de emergencia, dar una mano en el mediocampo, es oro en polvo para optimizar los 26 cupos.
Ritmo europeo: Su capitanía y regularidad en el exigente fútbol alemán le dan el roce necesario para plantarse como una alternativa real.
La gira por Texas y Alabama será la prueba de fuego definitiva. Capaldo se sumará a los entrenamientos para pelear cabeza a cabeza por un lugar en el corte final. Scaloni lo quiere ver de cerca, probarlo en las prácticas y decidir si esta reconversión europea se termina transformando en el pasajero de último momento rumbo a la Copa del Mundo.
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