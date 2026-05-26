Los 26 de Lionel Scaloni: la reconversión europea que busca ganarse un lugar en el Mundial 2026

El hueco en el lateral derecho y la polifuncionalidad que seduce a Lionel Scaloni

No es ningún secreto que el lateral derecho es uno de los puestos donde Scaloni busca alternativas de fierro. Con Gonzalo Montiel habiendo perdido algo de continuidad en el último tiempo, la aparición de un "bombero" defensivo es música para los oídos del DT de Pujato.

La inclusión de Capaldo en la lista XL para la gira previa responde a una necesidad estratégica:

Polifuncionalidad extrema: En un torneo corto como el Mundial, llevar a un futbolista que te puede cubrir el lateral derecho, la zaga central y, en caso de emergencia, dar una mano en el mediocampo, es oro en polvo para optimizar los 26 cupos.

Ritmo europeo: Su capitanía y regularidad en el exigente fútbol alemán le dan el roce necesario para plantarse como una alternativa real.

La gira por Texas y Alabama será la prueba de fuego definitiva. Capaldo se sumará a los entrenamientos para pelear cabeza a cabeza por un lugar en el corte final. Scaloni lo quiere ver de cerca, probarlo en las prácticas y decidir si esta reconversión europea se termina transformando en el pasajero de último momento rumbo a la Copa del Mundo.