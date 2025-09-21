La racha de más de cinco meses que Boca busca cortar ante Central Córdoba en La Bombonera
El Xeneize quiere volver a ganar dos veces seguidas en su estadio después de más de 5 meses. Russo mete variantes por las bajas de Cavani y Zeballos.
Boca recibe este domingo a Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 con un objetivo especial: romper una racha de 155 días sin lograr dos triunfos seguidos en casa. El equipo de Miguel Ángel Russo llega en alza, pero no contará con Edinson Cavani ni Exequiel Zeballos por lesión.
La última vez que pudo lograr esta marca fue el 19 de abril de 2025, cuando derrotó a Barracas Central y Estudiantes de La Plata en casa. Desde entonces pasaron 155 días en los que la irregularidad se hizo presente en torneos locales, Copa Argentina y Mundial de Clubes.
Con tres triunfos recientes frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, más un empate 1-1 en Rosario ante Central, Boca llega al cruce con confianza. Una victoria lo dejaría como líder de la Zona A y también de la tabla anual, lo que lo acerca a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Las bajas de Edinson Cavani y Changuito Zeballos
Para este duelo, Miguel Ángel Russo no podrá contar con dos piezas clave para el armado del equipo:
-
Edinson Cavani, afectado por una distensión en el psoas de la zona lumbar.
Exequiel “Changuito” Zeballos, que sigue con molestias en el tobillo.
La formación probable de Boca ante Central Córdoba por el torneo Clausura 2025
Russo apostará a un once con Leandro Paredes como capitán y la duda en ataque entre Alan Velasco y Milton Giménez. De esta manera, los 11 del Xeneize serán: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Alan Velasco o Milton Giménez, Miguel Merentiel.
Los próximos partidos de Boca
- 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
- 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
- 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
- 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
- 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
