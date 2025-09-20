Godoy Cruz vs. Instituto por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Con la vuelta de Daniel Oldrá al Feliciano Gambarte, el Tomba recibe a la Gloria por la novena fecha del Torneo Clausura desde las 16:45 de este domingo.
Este domingo a las 16.45, Godoy Cruz e Instituto se enfrentarán en el Estadio Feliciano Gambarte en un partido clave para ambos, que buscan mejorar su irregular desempeño en el Torneo Clausura. El encuentro tendrá un condimento especial: el regreso del ídolo mendocino Daniel Oldrá, ahora entrenador de La Gloria.
Godoy Cruz, que solo ha sumado 7 puntos, buscará desesperadamente su primera victoria en casa desde la reinauguración de su estadio. Tras un reciente empate sin goles frente a Barracas, el Tomba necesita los tres puntos para ascender en la tabla del campeonato y en la clasificación anual. Se espera que el técnico Walter Ribonetto mantenga el mismo equipo que jugó la última fecha, a menos que surjan imprevistos.
Instituto, por su parte, viene de romper una racha negativa al vencer 2-0 a Argentinos Juniors, logrando su primera victoria en seis partidos. Con 9 unidades, un triunfo en Mendoza los colocaría, de forma temporal, en zona de clasificación a los playoffs. Oldrá se refirió a la situación de su equipo en conferencia de prensa: "Vamos partido a partido. A través de la solidez vamos encontrando el equipo", afirmó después del último triunfo.
Momento especial de este duelo: el regreso de Oldrá al Feliciano Gambarte
En un gesto de reconocimiento, el club mendocino homenajeará a Daniel Oldrá, una figura emblemática para el Tomba, en la previa del partido.
Formaciones de este encuentro
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
Godoy Cruz vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Feliciano Gambarte
