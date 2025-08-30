Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.