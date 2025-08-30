Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.
El estadio Bautista Gargantini será el escenario de un choque clave este sábado a las 17:00. Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, Independiente Rivadavia recibirá a Argentinos Juniors, en un duelo donde ambos equipos buscan un impulso para sus aspiraciones. El equipo de La Paternal necesita una victoria para escalar posiciones y meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que el local, comandado por Alfredo Berti, intentará cortar una racha de tres partidos sin triunfos.
El equipo de Nicolás Diez parece haber encontrado el rumbo tras un inicio de torneo irregular. Vienen de una goleada contundente 4-1 frente a Racing, con anotaciones de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. Esta victoria no solo les devolvió la confianza tras la derrota contra Huracán, sino que también los puso a tiro de los puestos de clasificación para la Copa Libertadores, un objetivo que buscarán alcanzar en Mendoza.
La situación de Independiente Rivadavia es muy diferente. Lejos de su buen desempeño en el Torneo Apertura, donde terminaron en el sexto lugar, la "Lepra" mendocina no ha logrado despegar en el Clausura. Con solo una victoria en seis partidos, el equipo de Berti necesita sumar de a tres para revertir su mal momento. En su último encuentro, un penal polémico en el tiempo de descuento les arrebató el triunfo, terminando con un empate 1-1 ante Tigre que dejó un sabor amargo.
Formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
