Agónico empate: Tigre igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Victoria por el Torneo Clausura
El Matador alcanzó a empatar el encuentro en el minuto 102 y, de esa manera, continúa entre los mejores ocho de la Zona A.
En el cierre de la jornada de viernes, Tigre logró un agónico empate ante Independiente Rivadavia por 1-1 en el Estadio José Dellagiovanna, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. En el minuto 102, Braian Martínez convirtió de penal y le dio un punto clave al Matador para mantenerse entre los primeros ocho de la Zona A.
En tanto, la Lepra mendocina había abierto el marcador a los 71 minutos, de la mano de Amarfil. Un triunfo le habría venido bien en medio de una difícil situación deportiva, pero los mendocinos tuvieron que conformarse con llevarse un punto de Victoria. Quedaron décimoterceros (13°) en la tabla, con 5 puntos.
Los goles de Tigre vs. Independiente Rivadavia
Tigre vs. Independiente Rivadavia: resultado en vivo
Cómo llegaron Tigre e Independiente Rivadavia a este duelo
El equipo conducido por Diego Dabove llegó motivado tras haber vencido en un verdadero partidazo a Racing en Avellaneda. Con goles en los minutos finales de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo, Tigre se impuso 2-0 y logró un envión anímico que lo colocó con siete puntos en la tabla.
Por su parte, Independiente Rivadavia llegó a este encuentro en medio de un presente complicado. El conjunto de Alfredo Berti solo consiguió una victoria en cinco presentaciones y llega golpeado tras la goleada sufrida en Mendoza a manos de un Boca que cortó una racha de doce partidos sin triunfos. Este revés profundizó las dudas alrededor del equipo, que necesita reaccionar rápido no solo en el Clausura, sino también de cara a su compromiso por la Copa Argentina, donde justamente volverá a verse las caras con los xeneizes.
El entrenador Berti, consciente del mal arranque, se mostró autocrítico y admitió que deberán trabajar intensamente para revertir la situación: “Tenemos que redoblar el esfuerzo y dar un plus en cada partido”.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto; Joaquín Laso; Ramón Arias; Tomás Cardona; Federico Álvarez; Santiago González; Jabes Saralegui; Elías Cabrera; Ignacio Russo; Alfio Oviedo.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba; Leonard Costa; Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio; Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil; Tomas Bottari; Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 20:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Nazareno Arasa.
- TV: ESPN Premium.
