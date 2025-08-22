Agónico empate: Tigre igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Victoria por el Torneo Clausura

Tigre vs. Independiente Rivadavia: resultado en vivo

Cómo llegaron Tigre e Independiente Rivadavia a este duelo

El equipo conducido por Diego Dabove llegó motivado tras haber vencido en un verdadero partidazo a Racing en Avellaneda. Con goles en los minutos finales de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo, Tigre se impuso 2-0 y logró un envión anímico que lo colocó con siete puntos en la tabla.

Por su parte, Independiente Rivadavia llegó a este encuentro en medio de un presente complicado. El conjunto de Alfredo Berti solo consiguió una victoria en cinco presentaciones y llega golpeado tras la goleada sufrida en Mendoza a manos de un Boca que cortó una racha de doce partidos sin triunfos. Este revés profundizó las dudas alrededor del equipo, que necesita reaccionar rápido no solo en el Clausura, sino también de cara a su compromiso por la Copa Argentina, donde justamente volverá a verse las caras con los xeneizes.

El entrenador Berti, consciente del mal arranque, se mostró autocrítico y admitió que deberán trabajar intensamente para revertir la situación: “Tenemos que redoblar el esfuerzo y dar un plus en cada partido”.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto; Joaquín Laso; Ramón Arias; Tomás Cardona; Federico Álvarez; Santiago González; Jabes Saralegui; Elías Cabrera; Ignacio Russo; Alfio Oviedo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba; Leonard Costa; Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio; Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil; Tomas Bottari; Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos

Hora: 20:00.

20:00. Estadio: José Dellagiovanna.

José Dellagiovanna. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: ESPN Premium.