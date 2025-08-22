Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, Tigre recibirá a Independiente Rivadavia desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna.
El equipo conducido por Diego Dabove llega motivado tras haber vencido en un verdadero partidazo a Racing en Avellaneda. Con goles en los minutos finales de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo, se impuso 2-0 y logró un envión anímico que lo colocó con siete puntos en la tabla.
De sumar nuevamente de a tres, el conjunto de Victoria quedará mucho más cerca de los líderes de la Zona A, entre ellos Barracas Central y Defensa y Justicia, quienes también juegan en esta fecha un cruce decisivo.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un presente complicado. El conjunto de Alfredo Berti solo consiguió una victoria en cinco presentaciones y llega golpeado tras la goleada sufrida en Mendoza a manos de un Boca que cortó una racha de doce partidos sin triunfos.
Este revés profundizó las dudas alrededor del equipo, que necesita reaccionar rápido no solo en el Clausura, sino también de cara a su compromiso por la Copa Argentina, donde justamente volverá a verse las caras con los xeneizes.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
