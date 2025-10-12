Independiente Rivadavia empató 0-0 ante Godoy Cruz en el clásico mendocino

El conjunto local, dirigido por Alfredo Berti, sufrió dos expulsiones determinantes: primero la de Tomás Bottari, que vio la roja directa tras revisión del VAR, y luego la de Sebastián Villa, su capitán, que fue expulsado por doble amonestación. A pesar de quedar con nueve jugadores, La Lepra resistió los intentos del Tomba y logró mantener el arco en cero.