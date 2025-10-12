Independiente Rivadavia empató 0-0 ante Godoy Cruz en el clásico mendocino
La "Lepra" mendocina igualó sin goles con el Tomba por la fecha 12 del Clausura. El local terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Bottari y Villa.
En una nueva edición del clásico mendocino, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en el estadio Bautista Gargantini, por la jornada 12 del Torneo Clausura. El duelo estuvo marcado por la falta de claridad ofensiva y por las polémicas arbitrales que condicionaron el desarrollo del juego.
El conjunto local, dirigido por Alfredo Berti, sufrió dos expulsiones determinantes: primero la de Tomás Bottari, que vio la roja directa tras revisión del VAR, y luego la de Sebastián Villa, su capitán, que fue expulsado por doble amonestación. A pesar de quedar con nueve jugadores, La Lepra resistió los intentos del Tomba y logró mantener el arco en cero.
Por su parte, Godoy Cruz no supo aprovechar la superioridad numérica ni generar situaciones claras frente al arco rival. El encuentro dejó un sabor amargo en ambos equipos: para Independiente Rivadavia, por el desgaste y las bajas; y para el conjunto bodeguero, por la falta de eficacia para quedarse con el triunfo.
A la espera del choque por semifinales de la Copa Argentina ante River, la "Lepra" acumula cinco partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 12 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs.
- Hora: 16:45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Juan Bautista Gargantini
