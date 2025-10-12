Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025.
Independiente Rivadavia recibe este domingo a Godoy Cruz en Mendoza, en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Facundo Tello. Se podrá ver por ESPN Premium.
Los dos equipos mendocinos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs y en el caso del "Tomba", comprometido con los promedios.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
