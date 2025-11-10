Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Independiente Rivadavia recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes a las 21:15 en el estadio Bautista Gargantini. Será el primer partido de la Lepra mendocina tras haberse consagrado campeona de la Copa Argentina
En el Clausura, sin embargo, su rendimiento fue irregular: apenas sumó dos victorias en catorce partidos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs. Aun así, el ánimo en Mendoza es inmejorable, y el encuentro frente a Central Córdoba servirá como celebración.
Por su parte, el Ferroviario llega con la mente puesta en seguir consolidando su buen presente. Con 22 puntos, el equipo de Omar de Felippe se ubica entre los más consistentes de la Zona A y busca sellar su boleto a los octavos de final. Ganó dos de sus últimos tres encuentros.
Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli o Agustín Lastra, Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario