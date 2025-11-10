Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Ferroviario llega con la mente puesta en seguir consolidando su buen presente. Con 22 puntos, el equipo de Omar de Felippe se ubica entre los más consistentes de la Zona A y busca sellar su boleto a los octavos de final. Ganó dos de sus últimos tres encuentros y empató sin goles ante Racing en la última jornada, aunque el clima interno se vio alterado por un reclamo público del entrenador hacia la dirigencia por atrasos salariales.