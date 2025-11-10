Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Lepra mendocina, flamante campeona de la Copa Argentina, recibe al Ferroviario en Mendoza en un duelo con objetivos opuestos.
El estadio Bautista Gargantini se vestirá de fiesta este lunes a las 21:15, cuando Independiente Rivadavia reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Será el primer partido de la Lepra mendocina tras haberse consagrado campeona de la Copa Argentina, un logro histórico que marcó un antes y un después para el club.
El equipo mendocino hizo historia al vencer a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina mediante los penales, logrando así su primer título oficial en la máxima categoría. Ese logro le permitió meterse entre los grandes del fútbol argentino y alcanzar un sueño largamente esperado por su hinchada.
En el Clausura, sin embargo, su rendimiento fue irregular: apenas sumó dos victorias en catorce partidos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs. Aun así, el ánimo en Mendoza es inmejorable, y el encuentro frente a Central Córdoba servirá como celebración y cierre de una temporada que quedará grabada en la memoria del club.
Por su parte, el Ferroviario llega con la mente puesta en seguir consolidando su buen presente. Con 22 puntos, el equipo de Omar de Felippe se ubica entre los más consistentes de la Zona A y busca sellar su boleto a los octavos de final. Ganó dos de sus últimos tres encuentros y empató sin goles ante Racing en la última jornada, aunque el clima interno se vio alterado por un reclamo público del entrenador hacia la dirigencia por atrasos salariales.
Con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 ya asegurada, los dirigidos por Alfredo Berti intentarán despedirse de su gente con una victoria que corone un año inolvidable. El cruce en Mendoza promete ser atractivo: un local en modo celebración frente a un visitante que se juega su futuro en el torneo. Dos equipos con motivaciones distintas, pero con un mismo objetivo: cerrar la fecha con un resultado positivo.
Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli o Agustín Lastra, Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: ESPN Premium .
