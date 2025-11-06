Cuándo fue la última vez que uno de los cinco grandes fue campeón del futbol argentino
Desde la Supercopa Argentina 2023 que River le ganó a Estudiantes, ninguno de los cinco grandes volvió a dar la vuelta. Independiente Rivadavia amplió la racha al consagrarse en la Copa Argentina 2025.
La sequía de los cinco equipos más grandes, Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, continúa prolongándose en el fútbol argentino. Con la reciente conquista de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors en la Copa Argentina, ya son nueve los certámenes consecutivos que no tienen a ninguno de los históricos como campeón.
La Lepra mendocina, que se impuso por penales y obtuvo la primera estrella de su historia, se sumó a la lista de equipos que rompieron con la hegemonía de los tradicionales clubes porteños y bonaerenses. Además, con este título aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El último título local de un club grande fue el de River, que conquistó la Supercopa Argentina 2023, disputada en marzo de 2024, tras vencer 2-1 a Estudiantes de La Plata. Desde entonces, los trofeos nacionales se repartieron entre varios equipos del interior y del conurbano bonaerense.
Después del título millonario, los campeones fueron:
- Estudiantes (Copa de la Liga 2024)
- Central Córdoba (Copa Argentina 2024)
- Vélez (Liga Profesional 2024)
- Estudiantes (Trofeo de Campeones 2024)
- Talleres (Supercopa Internacional 2023)
- Platense (Torneo Apertura 2025)
- Vélez (Supercopa Internacional 2024)
- Vélez (Supercopa Argentina 2024)
- Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025)
Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente, lejos de los festejos
Boca fue el último de los grandes en festejar antes de River, cuando en marzo de 2023 ganó la Supercopa Argentina 2022 tras golear a Patronato. Racing, por su parte, logró títulos internacionales recientes —la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025—, pero su última conquista local fue la Supercopa Internacional 2023, disputada en Arabia Saudita.
San Lorenzo no levanta un trofeo desde febrero de 2016, cuando se quedó con la Supercopa Argentina 2015 tras vencer 4-0 a Boca. En tanto, Independiente arrastra la sequía más prolongada entre los grandes: no gana un torneo local desde el Apertura 2002, aunque tuvo alegrías internacionales en 2017 (Copa Sudamericana) y 2018 (Copa J.League-Sudamericana).
El mapa de campeones recientes refleja una tendencia clara: el predominio de clubes del interior y del conurbano sobre los históricos. Vélez, Platense, Talleres, Central Córdoba, Estudiantes e Independiente Rivadavia se repartieron los últimos trofeos, marcando una etapa de apertura y paridad en el fútbol argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario