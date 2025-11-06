Cuándo fue la última vez que uno de los cinco grandes fue campeón del futbol argentino

San Lorenzo no levanta un trofeo desde febrero de 2016, cuando se quedó con la Supercopa Argentina 2015 tras vencer 4-0 a Boca. En tanto, Independiente arrastra la sequía más prolongada entre los grandes: no gana un torneo local desde el Apertura 2002, aunque tuvo alegrías internacionales en 2017 (Copa Sudamericana) y 2018 (Copa J.League-Sudamericana).

El mapa de campeones recientes refleja una tendencia clara: el predominio de clubes del interior y del conurbano sobre los históricos. Vélez, Platense, Talleres, Central Córdoba, Estudiantes e Independiente Rivadavia se repartieron los últimos trofeos, marcando una etapa de apertura y paridad en el fútbol argentino.