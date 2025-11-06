El drama de Tomás Molina: erró dos penales en la final y se quebró en lágrimas ante su familia

Molina, de 30 años, llegaba al partido decisivo como una de las grandes figuras del torneo, con cinco goles en su haber. Sin embargo, la suerte le dio la espalda en el momento más importante. Falló su primer penal, que había sido atajado por Gonzalo Marinelli, y el VAR ordenó repetir la ejecución por adelantamiento del arquero. En el segundo intento, el resultado fue el mismo: otra tapada espectacular del guardameta mendocino que se vistió de héroe.