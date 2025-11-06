Los hinchas de Argentinos Juniors apuntaron contra Chiquito Romero tras la derrota en la final: "Estatua"

La derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia no solo significó el final de un sueño, sino que además encendió la bronca de los hinchas, que descargaron su enojo principalmente contra Sergio “Chiquito” Romero. El arquero, que había llegado hace pocas semanas al club para reemplazar al lesionado Diego Rodríguez, tuvo una actuación para el olvido en Córdoba y fue el principal blanco de las críticas en redes sociales.