Los hinchas de Argentinos Juniors apuntaron contra Chiquito Romero tras la derrota en la final: "Estatua"
El arquero fue duramente criticado en redes sociales después del tropiezo ante Independiente Rivadavia. Acumula una preocupante racha negativa en penales.
La derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia no solo significó el final de un sueño, sino que además encendió la bronca de los hinchas, que descargaron su enojo principalmente contra Sergio “Chiquito” Romero. El arquero, que había llegado hace pocas semanas al club para reemplazar al lesionado Diego Rodríguez, tuvo una actuación para el olvido en Córdoba y fue el principal blanco de las críticas en redes sociales.
Durante el encuentro, Romero fue señalado por su floja respuesta en el primer tanto de la Lepra y por no haber reaccionado a tiempo en el segundo. En la tanda de penales, donde alguna vez supo destacarse como especialista, tampoco logró desviar ninguno de los remates del conjunto mendocino, lo que terminó de desatar la furia de los simpatizantes del Bicho.
Apenas finalizado el partido, las redes sociales se llenaron de mensajes lapidarios. “Sos una estatua”, “no tenés reflejos”, “andate del club”, fueron algunas de las frases que se repitieron en los comentarios de su cuenta de Instagram. Muchos usuarios le recordaron además que, desde su llegada al equipo de La Paternal, no tuvo ninguna actuación destacada.
Más allá de la desilusión del momento, los hinchas esperan que Chiquito pueda reivindicarse en los próximos partidos del Torneo Clausura, donde Argentinos buscará asegurar su lugar en las copas internacionales. El ex arquero de la Selección Argentina, subcampeón del mundo en Brasil 2014, suma una racha preocupante que refuerza las críticas.
El estadígrafo Silvio Maverino reveló que Romero no logró contener ninguno de los últimos 13 penales que le ejecutaron. La última vez que detuvo uno fue el 10 de agosto de 2024, todavía con la camiseta de Boca, ante Independiente Rivadavia, curiosamente el mismo rival que lo volvió a castigar en esta final. Desde entonces, el arquero no volvió a mostrar aquella seguridad que lo caracterizó en sus mejores años.
El contraste entre su experiencia internacional y su presente actual no pasó desapercibido. Muchos hinchas se preguntan si fue acertada su incorporación a un equipo que necesitaba solidez en el arco para pelear un título. Romero, por su parte, no realizó declaraciones tras el encuentro pero sabe que deberá responder rápido en la cancha si no quiere que las críticas se conviertan en una sentencia definitiva sobre su paso por el club.
