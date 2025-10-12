Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini será el escenario donde Independiente recibirá a Lanús en un partido clave por la nueva jornada del Torneo Clausura 2025. El pitido inicial está programado para las 21:15, con la cobertura televisiva de ESPN Premium y la dirección arbitral de Fernando Echenique, quien contará con el soporte del VAR a cargo de Diego Ceballos.
La escuadra dirigida por Gustavo Quinteros urge de una victoria, ya que aún no ha podido sumar de a tres en el inicio del campeonato y necesita imperiosamente romper su mala racha para abandonar los últimos puestos.
Desde que asumió el técnico chileno, el Rojo registra dos igualdades seguidas: un 0-0 en el clásico frente a Racing y un 1-1 como visitante ante Godoy Cruz. Para este compromiso, Sebastián Valdéz retornará a la línea defensiva central debido a las ausencias de Franco Paredes (por suspensión) y Nicolás Freire (por lesión). Adicionalmente, el club confirmó que el partido pendiente contra Platense se jugará la próxima semana.
Enfrente estará Lanús, que atraviesa un gran momento y es uno de los protagonistas de la Zona B. El conjunto de Mauricio Pellegrino acumula 20 unidades y se ubica en el tercer puesto, tras imponerse 2-1 a San Lorenzo en la fecha anterior. El Granate lleva seis encuentros invicto considerando el torneo doméstico y la Copa Sudamericana, donde ya tiene asegurado un lugar en semifinales, enfrentando a Universidad de Chile a fin de mes.
Previo al inicio de las acciones, se rendirá un homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo, exfutbolista y director técnico de extensa trayectoria, especialmente recordado por su paso en Boca Juniors. Russo, quien también tuvo períodos al frente de Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes, falleció el miércoles a los 69 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer.
Probables formaciones del encuentro
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.DT: Gustavo Quinteros.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario