Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús

Previo al inicio de las acciones, se rendirá un homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo, exfutbolista y director técnico de extensa trayectoria, especialmente recordado por su paso en Boca Juniors. Russo, quien también tuvo períodos al frente de Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes, falleció el miércoles a los 69 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

Probables formaciones del encuentro

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.