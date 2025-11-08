Sarmiento vs. Instituto por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 19:20 de este domingo, el Verde recibe a la Gloria, urgido por un triunfo que le permita escapar de la zona de descenso.
Este domingo a las 19:20, el Estadio Eva Perón será el escenario de un enfrentamiento crucial entre Sarmiento e Instituto, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos arrastran una racha idéntica de un solo triunfo en sus últimas seis presentaciones, lo que eleva la tensión de este partido.
El Verde de Junín, dirigido por Facundo Sava, está comprometido con el descenso, a pesar de estar peleando por un cupo en los playoffs. El impacto anímico de haber vencido a River en el Monumental se diluyó rápidamente, ya que no pudo volver a sumar de a tres.
Tras un empate agónico ante Platense, Sarmiento necesita imperiosamente una victoria para sellar su salvación matemática del descenso. Para este desafío, el cuerpo técnico celebra la recuperación de Joel Godoy, quien regresa al equipo tras cumplir su fecha de suspensión por amarillas.
Si bien el cuadro cordobés posee un mejor posicionamiento en la tabla anual y un margen considerable sobre los puestos de peligro, su permanencia en la categoría aún no está asegurada matemáticamente. Además, las dos últimas jornadas lo obligan a enfrentar a dos rivales directos (Sarmiento y Talleres), aumentando la presión.
A pesar de la amenaza del descenso, La Gloria mantiene su ambición de clasificar a los playoffs. Sin embargo, las derrotas consecutivas ante Rosario Central y Deportivo Riestra han alejado a Instituto de la zona de clasificación, obligándolo a sumar en las últimas dos fechas si quiere mantener viva esa ilusión.
Probables formaciones del duelo
Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Jhon Córdoba y Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
Sarmiento vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 19.20
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Adrián Franklin
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Eva Perón
