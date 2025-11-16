Instituto y Talleres empataron sin goles y el equipo de Tévez se metió en los octavos de final

image

El punto le alcanzó a Talleres, dirigido por Carlos Tévez, para sellar su clasificación a la siguiente instancia del torneo. Con 21 unidades y ubicado en el séptimo puesto, el equipo ya no tiene complicaciones con el descenso y, por ahora, se estaría midiendo ante Unión como visitante en los octavos de final, aunque la definición dependerá de cómo termine la fecha.