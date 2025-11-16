Instituto y Talleres empataron sin goles y el equipo de Tévez se metió en los octavos de final
Ambos equipos igualaron 0-0 en Alta Córdoba y los dirigidos por el Apache lograron la clasificación a los octavos de final, quedando séptimo con 21 puntos.
Instituto y Talleres empataron 0-0 en un clásico cordobés intenso que tuvo un gol anulado por el VAR y dejó al equipo de Carlos Tévez clasificado a los octavos de final. Con 21 puntos y ya sin problemas de descenso, la T avanzó de fase, mientras que la Gloria cerró una temporada muy floja.
El clásico cordobés dejó emociones, fricción y un gol que terminó siendo anulado, pero no goles válidos. Ambos equipos lucharon mucho y empataron 0-0 en Alta Córdoba en un encuentro que mantuvo el ritmo y la tensión hasta el final, con ambos equipos buscando imponerse en un duelo que se definió por detalles.
A los 34 minutos del segundo tiempo, Fernando Alarcón conectó de cabeza y desató el festejo local, pero tras una revisión rápida del VAR, Yael Falcón Pérez anuló la jugada por offside, generando protestas en el estadio.
El punto le alcanzó a Talleres, dirigido por Carlos Tévez, para sellar su clasificación a la siguiente instancia del torneo. Con 21 unidades y ubicado en el séptimo puesto, el equipo ya no tiene complicaciones con el descenso y, por ahora, se estaría midiendo ante Unión como visitante en los octavos de final, aunque la definición dependerá de cómo termine la fecha.
En contraste, Instituto volvió a quedarse con las manos vacías en una campaña muy irregular. La Gloria finalizó 13° con 16 puntos y apenas sumó 34 unidades en la Tabla Anual, cerrando una temporada para el olvido en la que nunca logró encontrar regularidad ni resultados.
Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lódico; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Joaquín Mosqueira y Ulises Ortegoza; Rick; Luis Miguel Angulo y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Instituto vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Estadio: Monumental Presidente Perón
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario