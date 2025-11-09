Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Instituto
El Estadio Eva Perón se convierte este domingo a las 19:20 en el epicentro de la lucha por la supervivencia y la clasificación. Por la Fecha 15 del Clausura, Sarmiento e Instituto chocan en un partido de seis puntos donde ambos llegan con una racha alarmante: solo una victoria en sus últimas seis presentaciones.
Para el Verde de Junín, la urgencia es total. A pesar de mantener chances de playoffs, el principal objetivo de Facundo Sava es la permanencia. La euforia de haber vencido a River en el Monumental se esfumó rápido, y el equipo no ha vuelto a ganar. Tras el reciente empate ante Platense, Sarmiento está obligado a ganar para asegurar de forma matemática su continuidad en Primera División. La buena noticia es el regreso de Joel Godoy, pieza clave que cumplió su sanción.
Aunque Instituto goza de una ventaja en la tabla anual, la permanencia no está garantizada y la presión es máxima: sus últimas dos fechas incluyen dos finales directas contra Sarmiento y Talleres.
La Gloria soñaba con los playoffs, pero dos derrotas consecutivas (ante Rosario Central y Deportivo Riestra) han complicado seriamente sus aspiraciones. El equipo cordobés debe sumar sí o sí en Junín para no solo mantener viva la mínima esperanza de clasificar, sino también para alejarse definitivamente de la zona de riesgo que aún lo acecha.
Probables formaciones del duelo
Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Jhon Córdoba y Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
