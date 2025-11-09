Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Instituto

Para el Verde de Junín, la urgencia es total. A pesar de mantener chances de playoffs, el principal objetivo de Facundo Sava es la permanencia. La euforia de haber vencido a River en el Monumental se esfumó rápido, y el equipo no ha vuelto a ganar. Tras el reciente empate ante Platense, Sarmiento está obligado a ganar para asegurar de forma matemática su continuidad en Primera División. La buena noticia es el regreso de Joel Godoy, pieza clave que cumplió su sanción.