Expectativa: ¿juega Lionel Messi hoy en Inter Miami por Leagues Cup?
En medio de la dolorosa despedida a su padre y con una profunda incertidumbre sobre su futuro, el astro argentino define si juega este miércoles.
Este miércoles, Inter Miami afrontará un partido clave ante León por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, con la gran incógnita sobre la presencia de Lionel Messi tras su regreso a Estados Unidos.
El encuentro se disputará desde las 20:30 (hora de Argentina) en el NU Stadium, donde las "Garzas" buscarán el pase a los cuartos de final del certamen internacional que ya supieron conquistar en la primera temporada del astro argentino en la franquicia.
La expectativa en torno al capitán argentino creció en las últimas horas luego de que el astro publicara una extensa y emocionante carta para despedir a su padre, Jorge Messi, en la que incluso deslizó dudas sobre cuánto tiempo más continuará su carrera profesional.
“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió el rosarino.
Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami
Messi viajó esta semana desde Rosario hacia Miami luego de la despedida de su padre, el último domingo, y de permanecer algunos días junto a su familia. Desde el club, en principio, le habían otorgado toda la licencia que sea necesaria.
¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?
Las Garzas de Florida llegan a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey. El panorama obliga al conjunto de Fort Lauderdale a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación.
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