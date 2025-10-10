Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Venezuela
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional en Miami.
En un amistoso internacional que servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina jugará este viernes ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00.
La Albiceleste llega a este compromiso tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto de la tabla, con un balance que reafirma su dominio continental. En su último paso por la competencia oficial, el equipo goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y luego cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero ya tenía asegurada su clasificación.
Entre las novedades, Nicolás Paz podría tener minutos desde el arranque, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían la delantera en lugar de Lionel Messi, quien no será titular.
Del otro lado, Venezuela llega golpeada tras quedarse afuera del Repechaje al Mundial luego de caer 6-3 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Esa derrota provocó la salida del técnico Fernando Batista, reemplazado interinamente por Oswaldo Vizcarrondo, quien intentará dar inicio a una nueva etapa con un plantel que combina juventud y experiencia.
Argentina vs. Venezuela, por el Mundial Sub-20: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.
Cómo ver en vivo Argentina vs. Venezuela
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
