Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Venezuela

La Albiceleste llega a este compromiso tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto de la tabla, con un balance que reafirma su dominio continental. En su último paso por la competencia oficial, el equipo goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y luego cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero ya tenía asegurada su clasificación.