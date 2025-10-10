Nueva revelación de la vidente que anticipó todos los escándalos de Javier Milei: qué pasará en las elecciones
"Venus Psíquica" volvió a sorprender a sus seguidores con una detallada predicción sobre las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.
Rosa Pascal, la vidente que ganó notoriedad en redes sociales por acertar varias predicciones –en su mayoría de tono negativo– sobre la gestión del presidente Javier Milei, ha lanzado una nueva y contundente visión, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
A través de un video de Instagram, Pascal, quien viene anunciado la renuncia de Milei, ahora pronosticó una gran derrota para el oficialismo en las próximas elecciones.
"Alerta argentina", dice el posteo de "Venus Psíquica", publicado este viernes por la noche pero con una predicción sobre lo que pasará el próximo domingo 26 de octubre del 2025.
La vidente afirmó haber consultado a sus "dioses, a Jesús, Krishna, Venus y María" sobre el resultado de los comicios que renovarán parte del Congreso Nacional. "Me han mostrado unas elecciones donde el presidente Milei, su grupo político, pierden las elecciones... Pierden por muchísimo, por una gran diferencia, que pierden las elecciones totalmente", fue su tajante respuesta.
Según la visión de Rosa Pascal, el revés electoral no solo se manifestará en la derrota general del espacio, sino también en la pérdida de la mayoría de sus representantes actuales.
"Pierden la mayoría de sus pares políticos en las elecciones, la mayoría. Si quedan pocos, son muy poquitos, pierde el grupo político del presidente Milei," aseguró Rosa.
En línea con sus anteriores predicciones sobre el mandatario, Pascal concluyó que el resultado de las urnas de octubre marcaría un punto de inflexión político para el actual jefe de Estado.
"Volvemos a decir un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias que me han preguntado. Otro ciclo terminado, el presidente Milei, un ciclo terminado políticamente", sentenció la vidente viral.
El video, publicado justo a pocas semanas de las elecciones, se suma al clima de tensión preelectoral, generando gran repercusión entre los seguidores de la vidente y los críticos del oficialismo.
