Nueva revelación de la vidente que anticipó todos los escándalos de Javier Milei: qué pasará en las elecciones

VENUSPSIQUICA - Alerta argentina - Domingo 26 de Octubre 2025

"Pierden la mayoría de sus pares políticos en las elecciones, la mayoría. Si quedan pocos, son muy poquitos, pierde el grupo político del presidente Milei," aseguró Rosa.

En línea con sus anteriores predicciones sobre el mandatario, Pascal concluyó que el resultado de las urnas de octubre marcaría un punto de inflexión político para el actual jefe de Estado.

"Volvemos a decir un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias que me han preguntado. Otro ciclo terminado, el presidente Milei, un ciclo terminado políticamente", sentenció la vidente viral.

El video, publicado justo a pocas semanas de las elecciones, se suma al clima de tensión preelectoral, generando gran repercusión entre los seguidores de la vidente y los críticos del oficialismo.