Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Platense por el Torneo Clausura 2025.
Por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, Lanús y Platense se enfrentarán este viernes a partir de las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El equipo del Sur busca consolidarse entre los mejores, mientras que los de Vicente López intentarán recuperar terreno en la tabla.
El Granate vive un momento de ilusión tras vencer 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que revitalizó al plantel de Mauricio Pellegrino y que le devolvió confianza para el tramo decisivo de la temporada. En el torneo local, viene de derrotar 1-0 a Independiente Rivadavia en su casa, resultado que le permitió reacomodarse tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
Platense, por su parte, llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado. Hoy se encuentra al borde de los puestos de clasificación, afuera solo por diferencia de goles. El equipo de Cristian "Kily" González alternó resultados en las últimas fechas: perdió 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un valioso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Lanús vs. Platense: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Platense
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
