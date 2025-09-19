Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Platense

El Granate vive un momento de ilusión tras vencer 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que revitalizó al plantel de Mauricio Pellegrino y que le devolvió confianza para el tramo decisivo de la temporada. En el torneo local, viene de derrotar 1-0 a Independiente Rivadavia en su casa, resultado que le permitió reacomodarse tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.